Berlin (ots) - Die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Untersuchung machen Mut: Mehr Bildungsgerechtigkeit ist offenbar auch in Deutschland möglich. Immerhin fast jeder dritte Schüler schafft es, trotz sozialer Benachteiligung, gute Test-Ergebnisse zu erreichen.



Für Berlin kann das allerdings keine Entwarnung bedeuten. Und das, obwohl Berlin einen besonders großen Anteil an Schülern in Ganztagsschulen hat. Die Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen sollte auch hier verhindern, dass schwache Schüler unter sich bleiben und sich abgeschoben fühlen. Doch während solche Reformen nun bundesweit offenbar Erfolg zeigen, bleibt diese Trendwende in Berlin bisher aus.



An den meisten Berliner Ganztagsschulen werden die Kinder am Nachmittag bestenfalls betreut. Eine echte Förderung bei besonderen Begabungen oder Lernschwierigkeiten bleibt aus. Nicht selten muss ein Erzieher mehr als 40 Grundschulkinder beaufsichtigen.



Bei der Zusammenlegung von Realschulen und Hauptschulen sind viele neue Problemschulen entstanden. Während stark nachgefragte Schulen sich die Schüler mit den besten Noten aussuchen können, sammelt sich der Rest dort, wo niemand hinwill.



