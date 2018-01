Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit:



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer Sitzung am heutigen Montag, dem 29. Januar 2018, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Vorsitz der von ihr geleiteten Bundestagsausschüsse gewählt:



Auswärtiger Ausschuss Norbert Röttgen mit 209 Stimmen (94,6 Prozent)



Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union Gunther Krichbaum mit 205 Stimmen (94,9 Prozent)



Innenausschuss Andrea Lindholz mit 196 Stimmen (91,2 Prozent)



Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft Alois Gerig mit 214 Stimmen (97,3 Prozent)



Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung Patrick Sensburg mit 198 Stimmen (91,2 Prozent)



Gesundheitsausschuss Erwin Rüddel mit 196 Stimmen (91,6 Prozent)



Petitionsausschuss Heike Brehmer mit 207 Stimmen (94,5 Prozent)



Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Peter Ramsauer mit 191 Stimmen (89,7 Prozent)



OTS: CDU/CSU - Bundestagsfraktion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7846.rss2



Pressekontakt: CDU/CSU - Bundestagsfraktion Pressestelle Telefon: (030) 227-52360 Fax: (030) 227-56660 Internet: http://www.cducsu.de Email: pressestelle@cducsu.de