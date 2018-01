Am US-Kapitalmarkt steigen die Zinsen weiter. Weil die Kurse der Rentenpapiere am Montag überwiegend auf Talfahrt blieben, rentierten zehnjährige Staatsanleihen der USA in der Spitze mit 2,72 Prozent. Das ist der höchste Stand seit April 2014, also seit fast vier Jahren. Nicht nur in den USA, auch andernorts in der Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...