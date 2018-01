Liebe Leser,

die Südzucker-Aktie ist in den vergangenen Tagen wieder etwas stärker geworden. Dennoch löst der Kursverlauf Fragen aus. Denn der Wert ist im Januar so stark gefallen, dass hier ein Absturz befürchtet wurde. Chartanalysten sehen eine kleine Chance auf einen Turnaround. Konkret: Das Papier konnte zuletzt immerhin den Kursrückgang bremsen. Dennoch zeigt sich ein übergeordneter charttechnischer Abwärtstrend. Die Kurse von 15,54 Euro, die am 24. Januar 2018 erreicht wurden, stellen ... (Frank Holbaum)

