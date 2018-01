Liebe Leser,

Facebook ist in den vergangenen Monaten nicht mehr aus den Schlagzeilen gekommen. Das Unternehmen soll mehr dagegen unternehmen, dass Fake News oder Hasskommentare verbreitet werden, so die politischen Forderungen in Deutschland und auch in der EU. Dennoch scheint sich der Kurs langsam nach oben zu entwickeln, betonen auch die Chartanalysten. Immerhin gelang nun die Eroberung einer wichtigen Obergrenze. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich im Wesentlichen in einem leichten ... (Frank Holbaum)

