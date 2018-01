Mindestens sechs weitere Aktivistinnen haben in Teheran gegen den Kopftuchzwang protestiert. Sie wurden alle festgenommen. Eine Frau, die ebenfalls demonstrierte, war angeblich kurz zuvor aus der Haft entlassen worden.

Kurz nach der angeblichen Freilassung einer "Anti-Kopftuch-Demonstrantin" im Iran haben mindestens sechs weitere Aktivistinnen in verschiedenen Teilen der Hauptstadt Teheran ähnliche Aktionen durchgeführt. In sozialen Medien wurden Bilder der sechs Frauen veröffentlicht. Wie die erste Demonstrantin nahmen auch sie ihre Kopftücher ab, hängten sie als Fahne an einem Stock auf und protestierten damit gegen den Kopftuchzwang im Iran. Nach Angaben von Augenzeugen wurden die sechs zunächst nicht identifizierten Frauen von der Polizei festgenommen.

Im Iran müssen alle Frauen und Mädchen ab einem Alter von neun Jahren in der Öffentlichkeit ein Kopftuch sowie einen langen, weiten Mantel tragen, um Haare und Körperkonturen zu verbergen. Der Kopftuchzwang ist im Iran zwar seit 40 Jahren Gesetz, genauso lange aber ist die Mehrheit der Frauen dagegen. Den "Anti-Kopftuch-Demonstrantinnen" drohen mehrwöchige Gefängnisstrafen. Nach Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...