IDEMIA, der weltweit führende Anbieter von Lösungen im Bereich der Augmented Identity für eine zunehmend digitale Welt, hat Yann DELABRIÈRE, zuvor stellvertretender Vorsitzender des Konzerns, zu seinem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt.

Der ehemalige CEO von Faurecia und derzeitiger Vorstandsvorsitzender von Zodiac Aerospace,Yann DELABRIERE, löst hiermit Marwan LAHOUD ab, der den stellvertretenden Vorsitz über den Konzern übernehmen wird. Diese Änderungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Im Mai 2017 investierte Advent International gemeinsam mit Bpifrance in den Zusammenschluss von Safran I&S (Morpho) und Oberthur Technologies (OT). Aus der Kombination der sich ergänzenden Lösungen beider führenden Anbieter der kompletten Biometrie- und Identitätslösungen von Morpho sowie der integrierten digitalen Sicherheitsprodukte von OT ging am 28. September 2017 das neue Unternehmen IDEMIA hervor.

IDEMIA gilt als der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt und hat sich zum Ziel gesetzt, Bürgern und Verbrauchern gleichermaßen komplette, vollständig gesicherte Lösungen für ihre Interaktionen mit anderen, beim Bezahlen, bei der Vernetzung, auf Reisen und bei politischen Wahlen bereitstellen.

"Als neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats von IDEMIA freue ich mich sehr, die von Marwan LAHOUD und all den anderen Mitgliedern seit dem Zusammenschluss von OT und Morpho begonnene Arbeit weiterzuführen, um die Führungsposition des Konzerns zu auszubauen. Ich weiß, dass wir uns in dieser sich schnell ändernden Branche auf die talentierten und kompetenten Führungskräfte des kürzlich angekündigten Top-Management-Teams verlassen können, um die strategische Vision von CEO Didier LAMOUCHE in die Tat umzusetzen", erklärt Yann DELABRIÈRE.

Über IDEMIA

IDEMIA (ehemals OT-Morpho) gilt als der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt. Das Unternehmen verfolgt das erklärte Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, die in der vernetzten Welt von heute verfügbaren Möglichkeiten zur Interaktion, zur Bezahlung, zur Verbindungsaufnahme, zum Reisen und für Wahlen im vollem Umfang zu nutzen.

Der Schutz unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Engagement für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir die Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

IDEMIA ist aus dem Zusammenschluss der Unternehmen OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) entstanden. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com oder folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter.

Über Advent International

Das im Jahr 1984 gegründete Unternehmen Advent International ist eine der größten, erfahrensten weltweit tätigen Private-Equity-Anlagegesellschaften. Sie hat in 325 Private-Equity-Transaktionen in 40 Ländern investiert und konnte zum 31. Dezember 2016 ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 39 Milliarden verzeichnen. Mit Niederlassungen auf vier Kontinenten beschäftigt Advent ein weltweit integriertes Team von über 180 Anlagespezialisten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien. Das Unternehmen investiert schwerpunktmäßig in fünf Kernbereiche, darunter Geschäfts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, die Einzelhandels-, Verbraucher- und Unterhaltungsbranche sowie den Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor. Das seit über 30 Jahren auf dem internationalen Investmentmarkt aktive Unternehmen setzt sich nach wie vor engagiert für Partnerschaften mit Managementteams ein, um nachhaltige Umsätze und Gewinne für seine Portfoliounternehmen zu erwirtschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adventinternational.com.

