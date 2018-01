Stuttgart (ots) - Kann er das? Es gibt berechtigte Zweifel. Die Frage entscheidet jedoch über Wohl und Wehe des Vereins. Und nicht nur das: Auch die Zukunft der amtlichen Weichensteller Reschke und Dietrich dürfte nicht unwesentlich davon abhängen, ob nach dem Orkan öffentlicher Kritik nun ein Tayfun für die nötige Windstille sorgt. Rein fachlich ist der neue Coach über jeden Zweifel erhaben. Seine Missionen als Coach in der Türkei, in Hannover, beim 1. FC Kaiserslautern und in Leverkusen waren allerdings nicht gerade von Erfolgen geprägt. Vor allem seine Art eine Mannschaft zu motivieren, wurde von Beobachtern nicht mit Bestnoten belohnt.



