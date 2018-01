Chamorro-Premuzic verlässt Unternehmen Ende Februar

Hogan Assessment Systems, Inc., hat am Montag bekannt gegeben, dass Scott Gregory das Amt des CEO am 1. März 2018 übernehmen wird. Der jetzige CEO, Tomas Chamorro-Premuzic, tritt zurück und wird das Unternehmen am 28. Februar 2018 verlassen.

"Tomas hat sich unermüdlich für das Unternehmen eingesetzt", sagte Gründer und Präsident Robert Hogan. "Er wird ein enger Freund und ein geschätztes Mitglied der erweiterten Hogan-Unternehmensgruppe bleiben. Er ist ein bedeutender Vordenker, mit dem wir sicher auch bei zukünftigen Studien, Präsentationen und Projekten zusammenarbeiten werden", sagte Hogan. "Wir sind dankbar für seine zahlreichen Beiträge zum Unternehmen und wünschen ihm viel Erfolg bei seinem nächsten Vorhaben."

Gregory, der seinen Ph.D. unter Robert und Joyce Hogan an der University of Tulsa gemacht hat, war einer von Hogans ersten Mitarbeitern. Er besitzt umfassende Erfahrung mit der Arbeit mit internationalen Unternehmen. So war er zwölf Jahre lang Vorstand für Talentmanagement und Organisationsentwicklung bei Pentair. Er war außerdem Berater bei Personnel Decisions International und bei MDA Leadership Consulting, einer Partnerorganisation von Hogan. Ferner hat er Arbeitspsychologie am Macalester College und am St. Olaf College unterrichtet.

Gregory kam im Jahr 2013 erneut zu Hogan und wurde 2016 zum Partner und Vorstand für Consulting befördert. In dieser Funktion leitete er die Beratungsteams von Hogan im In- und Ausland. Im Laufe seiner Karriere hat er die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen beraten und war in Nord- und Südamerika, Australien, Asien und Europa in umfangreichem Maße im Bereich Persönlichkeitsbeurteilung tätig.

"Scott befindet sich in einer einmaligen Position für das Amt des nächsten CEO von Hogan", sagte Hogan. "Er besitzt ein gründliches Verständnis für jede Art von Kundenfirma, die Hogan betreut, verfügt schon seit seiner früheren Arbeit bei uns in Hogans Frühzeit über umfassende Kenntnisse unserer Bewertungen und Studien und steht beispielhaft für das Niveau von Qualitätsarbeit und Kundendienst, für das wir bekannt sind. Aufgrund seiner Beiträge zum Unternehmen, seiner Leidenschaft für Hogan und seines Engagements für ständige Verbesserungen ist er für die Zukunft von Hogan die naheliegende Wahl."

