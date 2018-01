"Bio kann Deutschland in den Regionen stärken. Politik, die eine nachhaltige Entwicklung auf dem Land möchte, muss Öko-Potentiale nutzen", so das Fazit von Felix Prinz zu Löwenstein, Vorsitzender des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) zur Fachtagung ‚Stark auf dem Land: Bio belebt Deutschland in den Regionen" beim ‚Tag des...

Den vollständigen Artikel lesen ...