Im Inland ist die Nachfrage der Packer diese Woche teils sehr verhalten. Das Exportgeschäft verläuft ebenfalls in ruhigen Bahnen. Die Erzeugerpreise haben sich in diesem ruhigem Umfeld wiederholt nicht verändert. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 4. KW 2018" des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock...

Den vollständigen Artikel lesen ...