In dem stark katholisch geprägten Land soll das Volk darüber entscheiden, ob Schwangerschaftsabbrüche künftig legal sein sollen. Derzeit ist das unmöglich, selbst wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.

Die Regierung in Dublin will die Iren über die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen abstimmen lassen. Das teilte der irische Ministerpräsident Leo Varadkar am Montagabend nach einer Kabinettssitzung per Twitter ...

