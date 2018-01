Die Börsen in Tokio und Shanghai geben am Montag nach. Unter Druck standen vor allem Aktien von Zulieferern des iPhone-Herstellers Apple.

Schwache Vorgaben aus den USA haben die Aktienbörsen in Tokio am Dienstag belastet. Unter Druck standen vor allem Apple-Zulieferer, nachdem es in Medienberichten geheißen hatte, Apple fahre seine Produktion seines Smartphones iPhone X um die Hälfte herunter. Apple-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...