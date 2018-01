PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" über die Stichtagsregelung der SPD bezüglich der Mitgliederentscheidung zur großen Koalition:

"Letztlich steckt hinter der Prozedur vor allem Kalkül: SPD-Chef Schulz und seine Mitverhandler können immer drohen, dass sie ja die Mitglieder überzeugen müssen. Das erhöht den Druck auf die Union. Eine Taktik, mit der Schulz-Vorgänger Gabriel 2013 schon Erfolg hatte. Schlimmer ist aber: In Deutschland gibt es über 61 Millionen Wahlberechtigte. Weniger als ein Prozent davon hat nun die Macht, deren Wahlentscheidung in die Tonne zu kloppen. Was für eine Anmaßung! Der Wählerauftrag an die Abgeordneten verkommt am Ende zu einem Muster ohne Wert. Übrigens: Wer das Gerede von Basisdemokratie nicht für scheinheilig hält, sei daran erinnert, dass die SPD-Mitglieder vergangenes Jahr nicht einmal über den eigenen Spitzenkandidaten abstimmen durften. Damals hat's halt nichts ins taktische Konzept gepasst."/zz/DP/tos

AXC0008 2018-01-30/05:35