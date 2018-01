BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission sieht eine Einigung über ein Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur in greifbarer Nähe. "Wir glauben, dass eine Abmachung auf kurze Sicht unter Dach und Fach gebracht werden kann", sagte EU-Agrarkommissar Phil Hogan am Montag nach einem Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel. Es gebe Fortschritte zu verzeichnen. In der Diskussion gehe es unter anderem noch um Rindfleisch, aber auch um Industrieprodukte wie etwa Autoteile.

Die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay und die EU verhandeln seit Jahren über einen Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen, der Unternehmen Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe bringen soll.

Am Dienstag treffen sich beide Seiten erneut zu Gesprächen in Brüssel. Die EU-Kommission verhandelt dabei im Auftrag der 28 EU-Staaten. Mit einem Durchbruch wird noch nicht gerechnet./asa/DP/stk

