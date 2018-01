BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks soll bei einem Krisengespräch in Brüssel am Dienstag der EU-Kommission erläutern, wie Deutschland die EU-Standards für saubere Luft einhalten will. Umweltkommissar Karmenu Vella hat insgesamt neun Länder vorgeladen, in denen EU-Grenzwerte für Stickoxide oder Feinstaub verletzt werden. Das sei die letzte Chance, erklärte Vella vorab. Präsentieren die Länder keine Lösung, droht ihnen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.

Als Ursache der viel zu schlechten Luft in etlichen deutschen Städten gelten vor allem Dieselfahrzeuge. Die Bundesregierung versucht, das Problem ohne Fahrverbote zu lösen, bekam es aber über Jahre hinweg nicht in den Griff.

Hendricks hielt sich vor dem Treffen in Brüssel bedeckt. Ein Sprecher sagte nur, die SPD-Politikerin werde auf das im November beschlossene Förderprogramm "Saubere Luft" für Projekte in den Städten eingehen und die Ergebnisse des nationalen Dieselforums vom August darstellen.

Nach Angaben von Umweltkommissar Vella sterben jährlich mehr als 400 000 Europäer vorzeitig wegen zu schlechter Luftqualität. Hier müsse die EU-Kommission einschreiten. Neben Hendricks hat er Minister aus Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Rumänien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei einbestellt./vsr/DP/tos

