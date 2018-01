NÜRNBERG (dpa-AFX) - Mit der traditionellen Neuheitenschau läutet die Spielwarenmesse am Dienstag (9.00 Uhr) in Nürnberg das weltweit größte Treffen der Branche ein. Sowohl bekannte Hersteller als auch Neulinge präsentieren der Presse ihre diesjährigen Beiträge. Drei wichtige Trends haben die Veranstalter vorab ausgemacht: die Lust an der Natur, den Teamgeist und den Spaßfaktor beim Spielen.

Auf der Messe können die Händler dann unter rund einer Million neuer und bewährter Produkte das Passende für ihre Kunden aussuchen. Die Veranstalter melden mit mehr als 2900 Ausstellern einen Rekordwert.

Offiziell eröffnet wird die 69. Spielwarenmesse mit einer Feier am Abend (18.30 Uhr). Ab Mittwochmorgen öffnet das Messezentrum dann für Hersteller und Fachbesucher aus aller Welt. Zu Ende geht die Branchenschau am Sonntag./bda/DP/tos

AXC0018 2018-01-30/05:49