BERLIN (dpa-AFX) - CDU, CSU und SPD setzen am Dienstag ihre Koalitionsverhandlungen fort. Zunächst beraten wieder Arbeitsgruppen über Detailfragen einzelner Fachbereiche. Am Abend (20.00 Uhr) tagt dann die 15-köpfige Steuergruppe unter Leitung der Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD). Sie trifft sich dieses Mal in der SPD-Zentrale, dem Willy-Brandt-Haus. Am Sonntag hatte sich die Beratung des 15er-Gremiums bis in die frühen Morgenstunden hingezogen.

Einer der Knackpunkte ist weiterhin der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Dabei hatte es am Montag eine Annäherung gegeben. Die SPD verlangt bis Dienstagabend Klarheit über die Grundzüge einer dauerhaften Einigung. Denn am Donnerstag soll sie nach dem Willen der Union im Bundestag eine Übergangslösung mittragen, mit der der auslaufende Nachzugsstopp bis Ende Juli verlängert würde. Bei der angestrebten Einigung geht es um die daran anschließende dauerhafte Regelung. Gerungen wird weiterhin auch um den von der SPD verlangten Einstieg in "das Ende der Zwei-Klassen-Medizin" und die Einschränkung von Jobbefristungen.

Die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen sollen bis kommenden Freitag abgeschlossen sein. Am darauf folgenden Wochenende (3. und 4. Februar) sollen dann die Ergebnisse durch die Parteiführungen gebilligt werden. Sollte dieser kurze Frist nicht ausreichen, sind zwei weitere Puffertage eingeplant./and/DP/tos

AXC0019 2018-01-30/05:49