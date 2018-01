FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: SAP Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 NL: Philips Jahreszahlen 08:00 S: SAS Jahreszahlen 09:00 CH: KOF Konjunkturbarometer 10:00 D: Comdirect Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: GLS Bank Bilanz-Pk, Frankfurt 12:00 USA: Danaher Q4-Zahlen 12:45 USA: Pfizer Q4-Zahlen 13:55 USA: McDonalds Q4-Zahlen 17:45 E: Siemens Gamesa Q1-Zahlen 22:20 USA: AMD Q4-Zahlen 22:30 USA: Electronic Arts Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: HelloFresh SE Trading Update Jahr 2017 S: Alfa Laval Q4-Zahlen USA: Harley Davidson Q4-Zahlen USA: Corning Q4-Zahlen USA: Nucor Q4-Zahlen USA: Stryker Q4-Zahlen USA: AK Steel Q4-Zahlen USA: Chubb Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 F: Konsumausgaben 12/17 08:45 F: BIP Q4/17 (vorab) 09:00 E: BIP Q4/17 (vorab) 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 01/18 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 01/18 10:00 I: Verbrauchervertrauen 01/18 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/18 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 01/18 11:00 EU: Geschäftsklima 01/18 11:00 EU: BIP Q4/17 (vorab) 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 01/18 (endgültig) 12:00 PL: Industrieproduktion 12/17 14:00 D: Verbraucherpreise 01/18 (vorläufig) 15:00 USA: Case-Shiller-Index 11/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/18 SONSTIGE TERMINE 09:00 B: Umweltministerin Hendricks wegen Streits über Luftreinheit bei der EU-Kommission. Deutschland droht eine Klage der EU-Kommission, weil in etlichen deutschen Städten die Grenzwerte für saubere Luft nicht eingehalten werden. EU-Kommissar Vella hat Hendricks zum Gespräch gebeten. B: Verhandlungen für ein EU-Mercosur-Handelsabkommen in Brüssel Beide Seiten mühen sich seit geraumer Zeit um ein Freihandelsabkommen und die Aufhebung von Handelsbarrieren. Eine Einigung wird am Dienstag noch nicht erwartet. 11:00 D: Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zu "Konjunkturprognose 2018" u.a. mit Helmut Schleweis, DSGV-Präsident 18:30 D: Eröffnungsfeier Spielwarenmesse 2018, Nürnberg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0022 2018-01-30/06:05