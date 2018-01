Liebe Leser,

mit dem Fonds UniRak setzen Sie auf einen klassischen Mischfonds. Dieser besteht derzeit überwiegend aus internationalen und deutschen Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Die Aufteilung des Fonds sieht folgendermaßen aus: Circa ein Drittel wird in Anleihen und zwei Drittel in Aktien investiert. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen ... (Alexander Hirschler)

