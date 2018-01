Liebe Leser,

bei Unifonds wird das Vermögen überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. (WKN: 849100)

Rendite und Risiko: Die Performance lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 16,42%, beim 3-Jahres-Rückblick erreicht die Performance 29,26%. Die Volatilität liegt bei 11,29%, was bei der soliden Performance aber in Ordnung ist. Die Sharpe-Ratio ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...