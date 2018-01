Was dem IKEA-Gründer gelang, ist einmalig

IKEA ist eine Weltmarke. Als das Unternehmen vor 70 Jahren von Ingvar Kamprad gegründet wurde, war dieser Erfolg nicht abzusehen. Dennoch dürfte Kamprad, der am 27. Januar in seinem Haus in Smaland, Schweden, nach kurzer Krankheit 91-jährig verstorben ist, mehr als zufrieden mit seinem Lebenswerk gewesen sein. Doch IKEA ist mehr als Billy, Poäng & Co.

Der Name ist Programm. Der Name IKEA steht zum einen für die Initialen des Unternehmensgründers Ingvar Kamprad sowie für die Anfangsbuchstaben des elterlichen Bauernhofs Elmtaryd und des Heimatdorfes Agunnaryd. Damit ist IKEA eng mit Kamprad und Schweden insgesamt verknüpft. In den ersten zwei Jahrzehnten war das heutige Möbelgeschäft aber noch lange nicht angedacht.

Das begann erst 1958 mit dem ersten IKEA-Möbelhaus. Dabei setzte Kamprad auf platzsparend verpackte Möbel zum selber transportieren und aufbauen. Das ganze war gepaart mit skandinavischem Design und einem Wohnkonzept, das mithilfe des legendendären IKEA-Katalogs an die Kunden transportiert wurde. Nach großen Erfolgen im Heimatland Schweden begann dann 1974 die IKEA-Erfolgsgeschichte auch in Deutschland. Heute ist Deutschland das wichtigste IKEA-Land und in den deutschen Wohnungen ist IKEA nicht mehr wegzudenken.

