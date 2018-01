=== *** 07:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 PK), Walldorf *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis, Eindhoven 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Quickborn 07:30 DE/SHW AG, Jahresergebnis, Aalen *** 07:30 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq *** 08:45 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Zamudio *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Januar *** 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis, Gerlingen- Schillerhöhe 10:00 DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen, Hannover *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar *** 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), PK zur Konjunkturprognose 2018, Berlin *** 11:00 EU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 116,2 zuvor: 116,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +9,1 zuvor: +9,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +1,3 Vorabschätzung: +1,3 zuvor: +0,5 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: +1,69 zuvor: +1,66 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook *** 15:00 ES/Sitzung des katalanischen Parlaments zur Wahl eines neuen Regionalpräsidenten, Barcelona *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 123,0 zuvor: 122,1 16:00 DE/SPD und CDU/CSU, Fraktionssitzungen, Berlin 17:30 EU/EZB-Direktor Mersch, Vortrag beim Institute for Monetary and Financial Stability zu aktuellen Fragen der Geldpolitik, Frankfurt *** 18:20 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede zum Thema: "Nationale Souveränität und globale Herausforderungen" anlässlich der Verleihung des X. Karl Klasen- Journalistenpreises, Hamburg 19:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Neujahrsempfang, Berlin *** 20:00 DE/CDU, CSU und SPD, Fortsetzung Koalitionsverhandlungen, Berlin *** 22:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale 22:30 US/Electronic Arts Inc, Ergebnis 3Q, Redwood City *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar *** - DE/Stellenindex BA-X Januar - DE/Deutsche Lufthansa AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden und anderer Sparten (bis 31.1.) - EU/Kommission, Treffen mit neun EU-Ländern, darunter Deutschland, wegen mangelnder Fortschritte gegen Luftverschmutzung in den Innenstädten, Brüssel ===

