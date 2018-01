Der amerikanische Einzelhandelskonzern und Fachhändler für Herrenanzüge Tailored Brands Inc. (ISIN: US87403A1079, NYSE: TLRD) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 18 US-Cents ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 29. März 2018 (Record date: 19. März 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 25,77 US-Dollar (Stand: 29. Januar 2018) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei ...

