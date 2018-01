Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ONLINEBETRUG - Neben Umsatzsteuerbetrug durch Chinesen tut sich im Online-Handel eine weitere illegale Geschäftspraktik auf. Es geht um den Verkauf elektronischer Geräte, für die sich Anbieter aus Fernost weder an den gesetzlich festgelegten Entsorgungskosten beteiligen noch die fällige Registriergebühr bezahlen. Dem Fiskus soll deswegen jedes Jahr ein hoher Euro-Millionenbetrag verlorengehen, heißt es. (FAZ S. 17)

SCHADSTOFFTEST - Die deutsche Autoindustrie hat fast zehn Jahre lang Wissenschaftler eingespannt, um die Gesundheitsgefahren von Dieselabgasen zu verharmlosen. Die von BMW, Daimler und VW betriebene Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) versuchte sogar, die Weltgesundheitsorganisation von einer kritischen Untersuchung abzuhalten. Das zeigen Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Die Autokonzerne und deren Vereinigung sind wegen jetzt öffentlich bekannt gewordener Menschen- und Tierversuche stark in die Kritik geraten. (SZ S. 1/Handelsblatt S. 4ff))

STICKOXID-GIPFEL - Vor dem Treffen der EU-Kommission in Brüssel mit Vertretern aus neun Mitgliedstaaten wegen überhöhter Belastung durch gesundheitsschädliche Stickoxide hat der Deutsche Städtetag die Automobilindustrie zu rascherem Handeln aufgefordert. "Die drohende EU-Klage gegen Deutschland zeigt den Ernst der Lage," sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. "Die Stickoxid-Emissionen müssen so schnell wie möglich sinken." (Neue Osnabrücker Zeitung)

FAMILIENNACHZUG - Union und SPD wollen in dieser Woche im Bundestag gemeinsam die Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus lockern. Über die Details wurde aber am Montagnachmittag zwischen den beteiligten Parteien noch verhandelt. CDU und CSU sind nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bereit, das Ergebnis aus den Sondierungsverhandlungen in einen gemeinsamen Antrag zu übernehmen. Demnach soll die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte bis 31. Juli verlängert werden. Vom 1. August an soll dann gelten, dass pro Monat bis zu 1.000 Familienmitglieder nachziehen dürfen. Eine Härtefallregelung soll die Vereinbarung ergänzen, die Zahl von 1.000 Zuzügen soll dadurch aber nicht überschritten werden. (SZ S. 1)

BUNDESLÄNDER - Selten zuvor war die Haushaltslage der Länder so gut wie im vergangenen Jahr. Nach einer Übersicht des Bundesfinanzministeriums, die der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten vorliegen, weisen 14 der 16 Bundesländer für 2017 Haushaltsüberschüsse aus. Bayern, Berlin und Baden-Württemberg sind die Länder mit dem dicksten Plus: Der Südwesten weist einen Etatüberschuss von 2,1 Milliarden Euro aus. Bayern liegt mit 3,1 Milliarden Euro an der Spitze. Schlusslichter sind Nordrhein-Westfalen und Bremen. (Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten)

ÖZDEMIR - Der ehemalige Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir will Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag werden. "Die Aufgabe reizt mich ungemein und das Thema ist mir vertraut. Wenn meine Fraktion möchte, würde ich das gerne übernehmen", sagte Özdemir dem Tagesspiegel. "Ich finde es spannend, Mobilität der Zukunft konsequent zusammen mit Digitalisierung zu denken. Das hat der letzte Verkehrsminister Alexander Dobrindt leider völlig versäumt, er hat nur auf Straßenbau gesetzt", sagte Özdemir. Der Mobilitätsbereich sei "der Lackmustest dafür, ob wir Wirtschaft und Umwelt zusammenbringen können". (Tagesspiegel)

EUROANLEIHEN - Eine Arbeitsgruppe von Euro-Notenbankern hat Ideen für eine neue europäische Super-Anleihe ausgearbeitet. Die europäischen Schuldenmanager halten den Vorschlag für brandgefährlich. (Handelsblatt S. 8/Börsen-Zeitung S. 1)

BITCOIN - Die Stuttgarter Börse trägt dem Bitcoin-Boom Rechnung. "Selbstverständlich wollen wir als Börse vorn dabei sein und Produkte, die wir für relevant halten, auch handelbar machen", sagte Börsenchef Michael Völter der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Kryptowährungen entwickeln sich nach Einschätzung von Völter zu einer neuen Anlageklasse. Die Stuttgarter Börse hat im vergangenen Jahr Bitcoin-Zertifikate im Volumen von 220 Millionen Euro gehandelt. (Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten)

