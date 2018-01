WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarekonzern SAP hat sich für 2018 wie erwartet die erste Steigerung der operativen Marge seit fünf Jahren vorgenommen. Im laufenden Jahr soll die Umsatzrendite des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern erstmals seit 2013 wieder zulegen, wie das Dax -Schwergewicht am Dienstag in Walldorf mitteilte. Das operative Ergebnis soll in diesem Jahr mit währungsbereinigt 8 bis 11 Prozent kräftiger zulegen als der Umsatz mit 5 bis 7 Prozent. 2017 war die operative Marge noch von 30 Prozent im Vorjahr auf 28,9 Prozent gesunken.

In den vergangenen Jahren hatte das schnell wachsende Geschäft mit Software zur Miete aus dem Internet die Ertragskraft belastet, weil die Cloudsoftware noch nicht so profitabel war und teure Investitionen für Rechnenzentren und maßgeschneiderte Kundenlösungen mit sich brachte. Den Gesamtumsatz will SAP 2018 auf 24,6 bis 25,1 Milliarden Euro steigern, hier soll die Cloudsparte auch weiter den Löwenanteil des Wachstums beisteuern mit einem Plus von bis zu 33 Prozent. Das operative Ergebnis soll auf zwischen 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro klettern.

SAP klammert bei der Prognose Wechselkurseinflüsse aus. Zudem verwiesen die Walldorfer darauf, dass das operative Ergebnis allein wegen geänderter Bilanzierungsrichtlinien rund 200 Millionen Euro höher ausfallen dürfte als auf Basis alter Regeln. Damit liegen die Prognosewerte im Rahmen der Erwartung von Experten./men/stk

ISIN DE0007164600

AXC0026 2018-01-30/07:06