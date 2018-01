Von Bradley Olson

HOUSTON (Dow Jones)--Exxon Mobil hat für die kommenden fünf Jahre erhebliche Investitionen in den USA angekündigt. Rund 50 Milliarden US-Dollar will der Energiekonzern unter anderem in den Ausbau der Öl-Förderung in West Texas oder New Mexico stecken. Möglicherweise kommt auf diese Summe noch ein Beitrag dazu. Exxon Mobil prüft eigenen Angaben zufolge noch die Auswirkungen der US-Steuerreform.

"Wir prüfen den Einfluss der geringeren Steuer auf die Wirtschaftlichkeit diverser Projekte, die derzeit in der Planung sind", sagte CEO Darren Woods.

Der US-Konzern hatte vergangenes Jahr angekündigt, in der Zeit von 2018 bis 2020 weltweit 23 Milliarden bis 27 Milliarden Dollar investieren zu wollen. Bezogen auf die USA hatte Exxon in den vergangenen zwei Jahren etwa 6 Milliarden Dollar pro Jahr investiert. Die nun veranschlagten 50 Milliarden Dollar beinhalten einem Exxon-Sprecher zufolge rund 15 Milliarden Dollar, die bereits für Projekte geplant waren.

January 30, 2018

