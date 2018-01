...zumindest für kurze Zeit. Der Grund für die Verstaatlichung, die als Interimsphase bezeichnet wird, ist offenbar das immer noch nicht beendete Schiedsverfahren zwischen dem Bund, der Toll Collect und deren Gesellschaftern Deutsche Telekom, Daimler und Cofiroute. In dem Verfahren wegen der verspäteten Einführung der Pkw-Maut geht es um Milliarden. Der Bund verhandelt derzeit intensiv mit den Altgesellschafter. Um den Bietern hinreichend Gelegenheit zur Berücksichtigung der damit verbundenen Änderungen an den Vergabeunterlagen zu geben, wird die Frist zur Abgabe eines finalen Angebots von Ende Februar auf Ende Mai verlegt. Aufgrund der Verzögerung ist es nicht mehr möglich, die Vergabe wie ursprünglich geplant bis Ende August abzuschließen. Ende August endet aber der Betreibervertrag mit Toll Collect, so dass dann der Bund zunächst als alleiniger Gesellschafter einspringen wird.



