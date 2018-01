FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nach den Verlusten vom Vortag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2362 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2379 (Freitag: 1,2436) US-Dollar festgesetzt.

Zum Wochenauftakt hatte noch eine deutliche Gegenbewegung den Euro belastet, nachdem der Kurs der Gemeinschaftswährung in der Vorwoche zeitweise deutlich über 1,25 Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit etwa drei Jahren. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger auf weitere Impulse durch Konjunkturdaten.

Auf dem Programm stehen unter anderem Wachstumsdaten aus der Eurozone für das vierte Quartal 2017 und neue Daten zur Stimmung in den Unternehmen des Währungsraums. Außerdem werden im Verlauf des Tages Preisdaten aus Deutschland erwartet, die ebenfalls für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten./jkr/she

