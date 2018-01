Medienmitteilung

Javier Perez-Freije wird neuer Chief Financial Officer der Mikron Gruppe

Biel, 30. Januar 2018, 7.00 Uhr - Der Verwaltungsrat der Mikron Gruppe hat Dr. Javier Perez-Freije zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Gruppe ernannt. Perez-Freije verfügt über langjährige und vielseitige Erfahrung im Finanzbereich von Industrieunternehmen. Er wird seine neue Tätigkeit am 1. August 2018 aufnehmen.

Javier Perez-Freije (42) verfügt über einen Abschluss als Master of Business Administration and Engineering der Universität Siegen in Deutschland. Nach weiteren Studien an der New York University Stern School of Business schloss er seine Ausbildung mit einer Dissertation an der Universität St. Gallen ab. Perez-Freije war bisher unter anderem als Leiter Controlling einer Division des Schweizer Industriekonzerns Rieter, als CFO der amerikanischen Geschäftseinheit des Schweizer Automobilzulieferers Autoneum und zuletzt als CFO der Netstal-Maschinen AG tätig.

Mit seinen fundierten Fachkenntnissen im Finanzwesen und seiner Erfahrung in der Maschinenindustrie verfügt Perez-Freije über ausgezeichnete Voraussetzungen für die CFO-Funktion der Mikron Gruppe. Perez-Freije ersetzt Martin Blom, der Mikron im April 2018 verlassen wird.

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Automatisierungs- und Fertigungssysteme, die äusserst präzise und produktive Herstellungsprozesse ermöglichen. Die in der Schweizer Innovationskultur verankerte Gruppe ist ein weltweit tätiger, führender Partner von Unternehmen in der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die beiden Divisionen Mikron Automation und Mikron Machining haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Zusätzliche Produktionswerke befinden sich in Deutschland, Singapur, China und den USA. Die rund 1250 Mitarbeitenden der Mikron Gruppe können sich auf über 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochpräzisen Systemen für die Fertigung von Produkten in grossen Stückzahlen stützen. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN).

