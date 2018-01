The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398677689 AROUNDTOWN 18/25 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2G9J12 AGN MUENCHEN ANL 17/21 NR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABB6 DZ BANK CLN E.9431 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABC4 DZ BANK CLN E.9432 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABD2 DZ BANK CLN E.9433 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABE0 DZ BANK CLN E.9434 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABF7 DZ BANK CLN E.9435 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABG5 DZ BANK CLN E.9436 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDX4 DZ BANK IS.R.C136 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDY2 DZ BANK IS.C137 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AP13 UC-HVB PF 1969 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1031 RHEINL.PF.SCHATZ.18/19VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013313269 AUCHAN HOLDING 18/20 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US136069XY29 CANADIAN IMP. BK 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US14040HBU86 CAPITAL ONE FINL 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US14040HBW43 CAPITAL ONE FINL 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US71647NAZ24 PETROBRAS GBL FIN. 18/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0522550580 GEN. CATALUNYA 10/41 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1760125283 DEKA OPF MTN A143 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1762980065 ALPHA BANK 18/23 BD02 BON EUR N

CA JL4M XFRA CA76156V2021 REWARDSTREAM SOLUT. EQ00 EQU EUR N