The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A161V30 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1A6DW8 AAREAL BANK MTN.HPF.10/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XMG2 DT.BANK MTN 11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JHL6 DZ BANK IS.R.2883 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KKT1 LBBW INFLATIONS-ANL 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1HM5 NORDLB IS.S.1596 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA US45950VFH42 INTL FIN.CO.15/18 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0241946044 TELEFONICA EM. 06/18 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0564487568 INT. GAME TECHN. 10/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KJ72 LBBW SAFE ANL.CAP 18 BASK BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0328781728 EDP FIN. 07/18 REGS BD02 BON USD N