FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0Q4 XFRA CA7487472010 QUINSAM CAPITAL CORP. 0.001 EUR

351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.294 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.151 EUR

UBUR XFRA IE00BX7RQY03 UBS(I)-F.MSCI US.L.V.ADDL 0.132 EUR

UBUS XFRA IE00BX7RR706 UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL 0.125 EUR

UBUT XFRA IE00BX7RRJ27 UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL 0.068 EUR

UBUU XFRA IE00BX7RRT25 UBS(I)-F.M.US.T.S.YL.ADDL 0.164 EUR

301 XFRA US0556EL1098 BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 0.014 EUR