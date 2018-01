FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

9FSA XFRA US40053C1053 GRUMA SAB DE CV B ADR/5

M2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR.

B8F XFRA DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N.

YZA XFRA CH0043238366 ARYZTA AG NAM. SF-,02

JL4L XFRA CA76156V1031 REWARDSTREAM SOLUT.

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

B82 XFRA KYG117671035 BLOCKCHAIN GROUP HD-,01