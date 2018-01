St. Gallen - Der Verwaltungsrat von Helvetia schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2018 Doris Russi Schurter als neue Verwaltungsratspräsidentin zur Wahl vor. Als neue Mitglieder des Verwaltungsrats kandidieren Beat Fellmann, Dr. Thomas Schmuckli und Regula Wallimann. Dr. Patrik Gisel verzichtet auf eine Wiederwahl.

Der Verwaltungsrat der Helvetia Holding beantragt der ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2018 die Wahl von Doris Russi Schurter als neue Verwaltungsratspräsidentin. Doris Russi Schurter ist seit 2008 Mitglied des Verwaltungsrats der Helvetia Holding und leitet diesen seit Dezember 2017 ad interim. Aktuell amtiert sie auch als Präsidentin des Verwaltungsrats der Patria Genossenschaft, wird jedoch per 23. März 2018 von dieser Funktion zurücktreten. Doris Russi Schurter ist ausgebildete Rechtsanwältin und engagiert sich in diversen Verwaltungs- und Stiftungsräten. So ist sie Präsidentin des Verwaltungsrats der Luzerner Kantonalbank und der LZ Medien Holding sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss International Air Lines.

«Doris Russi Schurter kennt Helvetia bestens und hat als langjährige Vizepräsidentin die Entwicklung unseres Unternehmens wesentlich mitgeprägt. Helvetia hat damit in den eignen Reihen eine erfahrene Persönlichkeit gefunden, die - zusammen mit dem Verwaltungsrat, CEO Dr. Philipp Gmür und der gesamten Konzernleitung - den erfolgreichen ...

