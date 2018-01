Umweltministerin Hendricks reist am Dienstag nach Brüssel. Sie muss sich vor dem EU-Umweltkommissar wegen der viel zu hohen Stickoxid-Werte in deutschen Städten und zu den Abgastests an Affen und Menschen erklären.

Ein Krisentreffen am Dienstag in Brüssel ist für Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die wahrscheinlich letzte Chance, die drohende Klage vor dem Europäischen Gerichtshof noch abzuwenden: Im jahrelangen Streit um viel zu hohe Stickoxid-Werte in deutschen Innenstädten, reist die geschäftsführende Umweltministerin deswegen heute höchstpersönlich nach Brüssel.

Dort soll Umweltministerin Barbara Hendricks der EU-Kommission erläutern, wie die EU-Standards für Stickoxid künftig in deutschen Städten eingehalten werden sollen. Umweltkommissar Karmenu Vella hat insgesamt neun Länder vorgeladen, die die Vorgaben seit Jahren brechen: Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Ungarn, Rumänien, Tschechien und die Slowakei.

Als wichtige Ursache für die gesundheitsschädlichen ...

