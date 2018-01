NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstria Office nach einer Kapitalerhöhung und vorläufigen Zahlen von 14,60 auf 15,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie entsprechend an - auch an den gestiegenen Wert des Portfolios der Immobiliengesellschaft. Seine Prognosen für das Nettoanlagevermögen für 2017 bis 2020 seien nun 3 bis 5 Prozent höher als zuvor./bek/ag

Datum der Analyse: 30.01.2018

ISIN DE000A0LD2U1

AXC0036 2018-01-30/07:44