Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,235 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Franken pendelt der Euro in einer engen Spanne um die Marke von 1,16 und steht mit zuletzt 1.15 CHF knapp darunter. Der US-Dollar nähert sich bei einem Kurs von 0,9382 CHF langsam wieder der 0,94er Marke an. Zum ...

