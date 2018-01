Tagesgewinner war am Montag Ballard Power Systems mit 33,55% auf 4,02 (511% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,81%) vor Biofrontera mit 5,98% auf 6,20 (315% Vol.; 1W 15,03%) und paragon mit 5,56% auf 79,70 (146% Vol.; 1W -1,60%). Die Tagesverlierer: publity mit -14,14% auf 24,90 (263% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -14,14%), Air Berlin mit -6,98% auf 0,04 (0% Vol.; 1W 0,00%), Ford Motor Co. mit -4,55% auf 11,12 (94% Vol.; 1W -7,49%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (32190,45 Mio.), HSBC Holdings (26406,2) und BP Plc (21311,2). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Ballard Power Systems (511%), Samsung Electronics (339%) und Biofrontera (315%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist...

