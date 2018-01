Der Kampf um UNIPER ist noch nicht erledigt. Die Finnenhaben zwar das E.ON-Paket erworben und einen Teil der Aktien übernommen, die angeboten wurden, aber die neuen Überlegungen gehen weiter. Sollte eine neueBundesregierung die Abschaltung einiger Stromkraftwerkebeschließen, so geht dies nur über direkte Stilllegungsprämien, die in bar zu entrichten sind. Die Gutachten dazu stützen sich sodann nicht nur auf den Wert eines Kraftwerkes als Substanz, sondern den wirtschaftlichenNutzungswert für die übliche Laufzeit solcher Kraftwerke. Das kostet Milliarden, wofür es konkrete Berechnungen von Wirtschaftsprüfern und Energiefachleuten bereits gibt, dies in Düsseldorf! Vorläufiges Kursziel bleibt 31 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 4 vom 27.1.2018.



