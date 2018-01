Tripwire ICS Cyber Resiliency Suite bereitet den Weg für berührungslose ICS-Konfiguration und Schwachstellenanalyse für bessere Verfügbarkeit

Tripwire, Inc., ein führender international tätiger Anbieter von Sicherheits- und Compliance-Lösungen für Unternehmen und industrielle Organisationen, hat heute die Vorstellung seiner Tripwire ICS Cyber Resiliency Suite bekanntgegeben. Mit dieser Lösung für die Cybersicherheit kann das Cyberrisiko in Automatisierungstechnologie-Umgebungen (Operational Technology, OT) in Bereichen wie Versorgungswirtschaft und Herstellung gesenkt und so Verfügbarkeit, Sicherheit und Stabilität vorangebracht werden.

Die Tripwire ICS Cyber Resiliency Suite bietet Funktionen für sichere Konfigurationsverwaltung (Secure Configuration Management, SCM), Schwachstellenmanagement (Vulnerability Management, VM) und Protokollverwaltung (Log Management, LM), die speziell für industrielle Anwendungsfälle entwickelt wurden. Sie bietet der Branche Kapazitäten für berührungslose Sicherheits-Konfigurationen und berührungsloses Schwachstellenmanagement, die innerhalb der ICS-Ebenen funktionieren, ohne dass die Steuerfunktion beeinträchtigt wird. Ferner kann damit eine ganze Palette von ICS-Geräten und Systemherstellern überwacht werden. Mit der ICS Cyber Resiliency Suite von Tripwire ist es leicht für die Nutzer, den jeweiligen Compliance Status nachzuweisen, indem die Konfigurationen auf etablierte Branchennormen und Erfolgsmethoden geprüft werden.

"In kritischen Infrastrukturen können Cyberbedrohungen nicht nur zum Verlust von Daten sowie zu finanziellen Verlusten führen, sondern auch ernsthafte Konsequenzen wie Betriebseinstellungen und physische Schäden mit sich bringen", sagte Tim Erlin, Vice President Produktmanagement und -strategien bei Tripwire. "Wir haben die Tripwire ICS Cyber Resiliency Suite entwickelt, um den Betreibern beim Aufbau größerer Sicherheit und Belastbarkeit ihrer Betriebsumgebungen zu helfen und gleichzeitig die Anforderungen bei Produktionsverfügbarkeit und operationeller Exzellenz zu unterstützen. Mit diesen Lösungen erhalten die Betreiber eine umfangreiche Methode zum Beibehalten sicherer und konformer Haltungen für verschiedene ICS-Schichten, -Komponenten und -Händler."

Dank des in der Suite enthaltenen vollständigen Satzes von Sicherheitsfunktionen erhalten die Kunden die Flexibilität, auszuwählen, womit ihr jeweiliger spezifischer Bedarf erfüllt werden kann, u. a. bei Folgendem:

Asset-Erkennung physisch und virtuell.

Kontinuierliche Überwachung von Änderungen und Erkennung von Zwischenfällen.

Erfassung von Protokolldaten bei Geräten und Systemen und Ereigniskorrelation.

Eine Sicherheitsbewertung über eine berührungslose Methode für ICS- und Industriegeräte.

Konfigurationsbewertung und -härtung.

Integrierte Standards und Anleitung zu industriellen Erfolgsmethoden.

Schwachstellenanalyse.

Industrie-Dashboards und -Reporting.

Integrationen in führende Systeme der Fertigungsautomation für Workflow-Effizienz.

Mit der Tripwire ICS Cyber Resiliency Suite können industrielle Betreiber ein besseres Verständnis ihrer Cyberrisiken sowie die Erkenntnisse gewinnen, die für die Minimierung und effektive Überwachung ihrer Angriffsflächen nötig sind. Da diese Lösung für die Cybersicherheit in eine große Vielfalt von Systemen integriert werden kann, sind sowohl die Auslastung als auch die Komplexität der Verwaltung von ICS-Sicherheit, Belastbarkeit und Regelüberwachung eingeschränkt.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.tripwire.com/solutions/industrial-control-systems/Tripwire-ICS-Cyber-Resiliency-Suite

Über Tripwire

Tripwire ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Integritätssicherung, mit denen Sicherheit, Compliance und IT-Betrieb bei Unternehmen, industriellen Organisationen, Service-Providern und Behörden verbessert werden können. Die Lösungen von Tripwire basieren auf High-Fidelity-Transparenz von Assets und umfassenden Endpunkt-Erkenntnissen in Kombination mit Geschäftskontext. Mit der Kombination dieser Lösungen können Sicherheit und IT-Betrieb integriert und automatisiert werden. Zu Tripwires Portfolio unternehmenstauglicher Lösungen gehören Überwachung der Datenintegrität, Konfigurationsverwaltung, Asset-Erkennung, Schwachstellenmanagement und Log-Erfassung, die alle verbreiteten Frameworks unterstützen und gängigen Industrie-Standards entsprechen.

Erfahren Sie mehr unter www.tripwire.com, finden Sie Nachrichten, Trends und Einblicke zum Thema Sicherheit unter www.tripwire.com/blog, oder folgen Sie uns auf Twitter unter @TripwireInc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180129006243/de/

Contacts:

Tripwire, Inc.

Ray Lapena, +1-714-624-8862

Leiter PR

rlapena@tripwire.com