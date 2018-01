Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

SAP hatte die Latte für das traditionell starke Viertquartal frühzeitig hoch gelegt und die Erwartungen jetzt weitgehend erfüllt. Überraschend deutlich legte der Nettogewinn zu, begünstigt auch durch einen einmaligen Steuereffekt. Insgesamt erhöhten sich Umsatz und Betriebsgewinn im vierten Quartal und Gesamtjahr robust, aber geringer als von Analysten erwartet. Damit verfehlte auch die viel beachtete operative Marge die Prognosen. Für 2018 erwartet der Softwarekonzern ein weiter deutliches Wachstum mit einer Margenverbesserung. Während der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 5 bis 7 Prozent steigen soll, sind beim Betriebsgewinn 8 bis 11 Prozent Wachstum angepeilt. Zugleich wurden die Mittelfristziele für 2020 bestätigt. Die operative Marge fiel im vierten Quartal auf 34,7 (35,3) Prozent, währungsbereinigt erreichte sie 35,2 Prozent. Im Gesamtjahr schaffte SAP damit 28,9 (Vorjahr: 30,0) Prozent, währungsbereinigt 29,1 Prozent. Analysten hatten 35,1 bzw 29,0 Prozent erwartet. Damit hat SAP in den letzten Monaten des Jahres deutlich aufgeholt, denn nach neun Monaten lag der Wert bei lediglich 26 Prozent. Die Angaben sind auf Non-IFRS-Basis. Mit dem Betriebsergebnis von 6,769 bzw währungsbereinigt 6,920 (Vorjahr 6,629) Milliarden Euro erreichte der Konzern die eigene Jahresprognose von 6,85 bis 7,0 Milliarden Euro. Umgesetzt wurden 23,464 bzw währungsbereinigt 23,765 (22,067) Milliarden Euro, was in der Guidance-Spanne von 23,4 bis 23,8 Milliarden Euro lag. Die Erlöse aus Cloud & Software erhöhten sich 2017 mit 8 Prozent auf 19,552 bzw währungsbereinigt 19,819 (18,428) Milliarden Euro im Rahmen der erhofften 7,0 bis 8,5 Prozent. Seine Prognosen gibt SAP auf Basis konstanter Wechselkurse ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis, (10:00 BI-PK)

07:30 DE/SHW AG, Jahresergebnis

08:45 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q (09:00 Telkon)

10:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

10:00 DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Electronic Arts Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Lufthansa AG und Verdi, Fortsetzung der

Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden und

anderer Sparten (bis 31.1.)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Washtec AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Santander 0,06 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vm/+1,2% gg Vj -DE 09:00 Verbraucherpreise Sachsen Januar 10:00 Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Januar 10:30 Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj -EU 11:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 116,2 zuvor: 116,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +9,1 zuvor: +9,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +1,3 Vorabschätzung: +1,3 zuvor: +0,5 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: +1,69 zuvor: +1,66 -US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 123,0 zuvor: 122,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesobligationen mit Laufzeit April 2023 11:00 IT/Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 1,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion neuer 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 4,0 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 2,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2067 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.839,80 -0,48 Nikkei-225 23.291,97 -1,43 Schanghai-Composite 3.488,19 -0,99 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.324,48 -0,12 DAX-Future 13.301,00 -0,62 XDAX 13.306,24 -0,62 MDAX 26.964,88 -0,23 TecDAX 2.673,51 0,29 EuroStoxx50 3.643,04 -0,12 Stoxx50 3.253,74 -0,16 Dow-Jones 26.439,48 -0,67 S&P-500-Index 2.853,53 -0,67 Nasdaq-Comp. 7.466,51 -0,52 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,98% -82

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Handelsstart am Dienstag deutlicher im Minus erwartet. Steigende globale Zinsen wie auch der Rücksetzer an der Wall Street werden als Gründe für die Schwache im Handel genannt. Dabei ist zu beobachten, dass teilweise langfristige Trends zu brechen drohen. So hat es der DAX Kursindex bisher nicht geschafft, mit einem neuen Hoch nach oben durchzustarten. Vielmehr hat ihm am neuen Top der Mut verlassen - und er ist wieder nach unten abgedreht. Ein extrem langer Trend droht am Markt der US-Staatsanleihen zu brechen. Dort sind die Renditen der zehnjährigen Treasuries bereits seit 30 Jahren am fallen. Damals warfen die Anleihen noch rund 10 Prozent ab, inzwischen liegt die Rendite bei 2,70 Prozent. Sollte sie weiter anziehen, würde der 30 Jahre alte Abwärtstrend gebrochen. Neue Impulse für den Aktienmarkt dürfte in den kommenden Tagen die Berichtssaison liefern, die auch in Europa nun langsam Fahrt aufnimmt.

Rückblick: Während die Börsen einen sehr ruhigen Start in die neue Woche hinlegten, ging es am Anleihemarkt mit den Kursen steil bergab. Dass der Euro zum Dollar deutlicher nachgab, sorgte am Aktienmarkt aber für etwas Unterstützung. Die deutsche Zehnjahresrendite setzte ihren jüngsten Anstieg auf in der Spitze 0,70 Prozent fort. Für Druck auf die Rentenkurse sorgt die zunehmende Erwartung einer allmählich strafferen Geldpolitik in Europa. Nach Aussage des niederländischen Zentralbankchefs vom Wochenende müssen die Anleihenkäufe der EZB "so schnell wie möglich" aufhören. Der Renditeanstieg drückte auf zinssensitive Aktien. So verlor der Subindex der Versorger 0,7 Prozent. Für den Telekomsektor mit seinen hohen Dividendenrenditen ging es um 0,4 Prozent nach unten. Steigt das Zinsniveau am Anleihemarkt verlieren hohe Dividendenrenditen als Kaufargument an Bedeutung. Dass es in der Autobranche Abgastests zunächst mit Affen und dann auch Menschen gegeben haben soll, sorgte zwar für Empörung, nicht aber für negative Kursreaktionen auf dem Börsenparkett. Technologieaktien hielten sich gut. Aus dem Sektor gab es sehr gute Geschäftszahlen vom Apple-Zulieferer AMS. Nach Rekordzahlen und einem starken Ausblick ging es für AMS um 17 Prozent nach oben. Ablynx schossen um 19 Prozent nach oben. Der französische Pharmakonzern Sanofi hat mit einem Übernahmeangebot den Wettbewerber Novo Nordisk bei dem Biotechunternehmen ausgestochen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Die weiter gestiegenen Zinsen sorgten für Kursverluste im Immobiliensektor. Der Index der deutschen Immobilienaktien schloss 1,4 Prozent im Minus. Unter den Einzelwerten schlossen Vonovia 1,1 Prozent leichter, Alstria Office Reit 2,1, Deutsche Euroshop 1,0, Aroundtown 2,6 und Patrizia Immobilien 2,4 Prozent im Minus. Im TecDAX profitierte Dialog Semiconductor mit einem Plus von 1,4 Prozent von guten Zahlen des Apple-Zulieferers AMS. Leoni (plus 2 Prozent) wurden von einer Kurszielanhebung von Oddo BHF angetrieben. SAP schlossen 0,4 Prozent höher, am Dienstag legen die Walldorfer ihre Zahlen vor.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler wurden Alstria Office zunächst tiefer gehandelt. Anschließend wurden die Titel des Immobilienkonzerns unverändert gestellt. Alstria hatte die angekündigte Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis von 12,60 Euro je Schein durchgeführt. Dieser Preis lag rund 2 Prozent unter dem Xetra-Schluss. Darüber hinaus seien Infineon rege gehandelt worden, der Wert wurde am Abend 1,0 Prozent fester getaxt. Der Marktteilnehmer sprach von Konsolidierungsfantasie im Sektor, die die Aktie des Halbleiterkonzerns gestützt habe.

USA / WALL STREET

