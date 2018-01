DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

SAP hatte die Latte für das traditionell starke Viertquartal frühzeitig hoch gelegt und die Erwartungen jetzt weitgehend erfüllt. Überraschend deutlich legte der Nettogewinn zu, begünstigt auch durch einen einmaligen Steuereffekt. Insgesamt erhöhten sich Umsatz und Betriebsgewinn im vierten Quartal und Gesamtjahr robust, aber geringer als von Analysten erwartet. Damit verfehlte auch die viel beachtete operative Marge die Prognosen. Für 2018 erwartet der Softwarekonzern ein weiter deutliches Wachstum mit einer Margenverbesserung. Während der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 5 bis 7 Prozent steigen soll, sind beim Betriebsgewinn 8 bis 11 Prozent Wachstum angepeilt. Zugleich wurden die Mittelfristziele für 2020 bestätigt. Die operative Marge fiel im vierten Quartal auf 34,7 (35,3) Prozent, währungsbereinigt erreichte sie 35,2 Prozent. Im Gesamtjahr schaffte SAP damit 28,9 (Vorjahr: 30,0) Prozent, währungsbereinigt 29,1 Prozent. Analysten hatten 35,1 bzw 29,0 Prozent erwartet. Damit hat SAP in den letzten Monaten des Jahres deutlich aufgeholt, denn nach neun Monaten lag der Wert bei lediglich 26 Prozent. Die Angaben sind auf Non-IFRS-Basis. Mit dem Betriebsergebnis von 6,769 bzw währungsbereinigt 6,920 (Vorjahr 6,629) Milliarden Euro erreichte der Konzern die eigene Jahresprognose von 6,85 bis 7,0 Milliarden Euro. Umgesetzt wurden 23,464 bzw währungsbereinigt 23,765 (22,067) Milliarden Euro, was in der Guidance-Spanne von 23,4 bis 23,8 Milliarden Euro lag. Die Erlöse aus Cloud & Software erhöhten sich 2017 mit 8 Prozent auf 19,552 bzw währungsbereinigt 19,819 (18,428) Milliarden Euro im Rahmen der erhofften 7,0 bis 8,5 Prozent. Seine Prognosen gibt SAP auf Basis konstanter Wechselkurse ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis

07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis, (10:00 BI-PK)

07:30 DE/SHW AG, Jahresergebnis

08:45 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q (09:00 Telkon)

10:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

10:00 DE/Volkswagen AG und IG Metall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

22:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Electronic Arts Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Lufthansa AG und Verdi, Fortsetzung der

Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden und

anderer Sparten (bis 31.1.)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Washtec AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Santander 0,06 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vm/+1,2% gg Vj -DE 09:00 Verbraucherpreise Sachsen Januar 10:00 Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Januar 10:30 Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj -EU 11:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 116,2 zuvor: 116,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +9,1 zuvor: +9,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +1,3 Vorabschätzung: +1,3 zuvor: +0,5 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: +1,69 zuvor: +1,66 -US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +6,3% gg Vj zuvor: +6,4% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 123,0 zuvor: 122,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesobligationen mit Laufzeit April 2023 11:00 IT/Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 1,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion neuer 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 4,0 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 2,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2067 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.839,80 -0,48 Nikkei-225 23.291,97 -1,43 Schanghai-Composite 3.488,19 -0,99 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.324,48 -0,12 DAX-Future 13.301,00 -0,62 XDAX 13.306,24 -0,62 MDAX 26.964,88 -0,23 TecDAX 2.673,51 0,29 EuroStoxx50 3.643,04 -0,12 Stoxx50 3.253,74 -0,16 Dow-Jones 26.439,48 -0,67 S&P-500-Index 2.853,53 -0,67 Nasdaq-Comp. 7.466,51 -0,52 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,98% -82

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Handelsstart am Dienstag deutlicher im Minus erwartet. Steigende globale Zinsen wie auch der Rücksetzer an der Wall Street werden als Gründe für die Schwache im Handel genannt. Dabei ist zu beobachten, dass teilweise langfristige Trends zu brechen drohen. So hat es der DAX Kursindex bisher nicht geschafft, mit einem neuen Hoch nach oben durchzustarten. Vielmehr hat ihm am neuen Top der Mut verlassen - und er ist wieder nach unten abgedreht. Ein extrem langer Trend droht am Markt der US-Staatsanleihen zu brechen. Dort sind die Renditen der zehnjährigen Treasuries bereits seit 30 Jahren am fallen. Damals warfen die Anleihen noch rund 10 Prozent ab, inzwischen liegt die Rendite bei 2,70 Prozent. Sollte sie weiter anziehen, würde der 30 Jahre alte Abwärtstrend gebrochen. Neue Impulse für den Aktienmarkt dürfte in den kommenden Tagen die Berichtssaison liefern, die auch in Europa nun langsam Fahrt aufnimmt.

Rückblick: Während die Börsen einen sehr ruhigen Start in die neue Woche hinlegten, ging es am Anleihemarkt mit den Kursen steil bergab. Dass der Euro zum Dollar deutlicher nachgab, sorgte am Aktienmarkt aber für etwas Unterstützung. Die deutsche Zehnjahresrendite setzte ihren jüngsten Anstieg auf in der Spitze 0,70 Prozent fort. Für Druck auf die Rentenkurse sorgt die zunehmende Erwartung einer allmählich strafferen Geldpolitik in Europa. Nach Aussage des niederländischen Zentralbankchefs vom Wochenende müssen die Anleihenkäufe der EZB "so schnell wie möglich" aufhören. Der Renditeanstieg drückte auf zinssensitive Aktien. So verlor der Subindex der Versorger 0,7 Prozent. Für den Telekomsektor mit seinen hohen Dividendenrenditen ging es um 0,4 Prozent nach unten. Steigt das Zinsniveau am Anleihemarkt verlieren hohe Dividendenrenditen als Kaufargument an Bedeutung. Dass es in der Autobranche Abgastests zunächst mit Affen und dann auch Menschen gegeben haben soll, sorgte zwar für Empörung, nicht aber für negative Kursreaktionen auf dem Börsenparkett. Technologieaktien hielten sich gut. Aus dem Sektor gab es sehr gute Geschäftszahlen vom Apple-Zulieferer AMS. Nach Rekordzahlen und einem starken Ausblick ging es für AMS um 17 Prozent nach oben. Ablynx schossen um 19 Prozent nach oben. Der französische Pharmakonzern Sanofi hat mit einem Übernahmeangebot den Wettbewerber Novo Nordisk bei dem Biotechunternehmen ausgestochen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Die weiter gestiegenen Zinsen sorgten für Kursverluste im Immobiliensektor. Der Index der deutschen Immobilienaktien schloss 1,4 Prozent im Minus. Unter den Einzelwerten schlossen Vonovia 1,1 Prozent leichter, Alstria Office Reit 2,1, Deutsche Euroshop 1,0, Aroundtown 2,6 und Patrizia Immobilien 2,4 Prozent im Minus. Im TecDAX profitierte Dialog Semiconductor mit einem Plus von 1,4 Prozent von guten Zahlen des Apple-Zulieferers AMS. Leoni (plus 2 Prozent) wurden von einer Kurszielanhebung von Oddo BHF angetrieben. SAP schlossen 0,4 Prozent höher, am Dienstag legen die Walldorfer ihre Zahlen vor.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler wurden Alstria Office zunächst tiefer gehandelt. Anschließend wurden die Titel des Immobilienkonzerns unverändert gestellt. Alstria hatte die angekündigte Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis von 12,60 Euro je Schein durchgeführt. Dieser Preis lag rund 2 Prozent unter dem Xetra-Schluss. Darüber hinaus seien Infineon rege gehandelt worden, der Wert wurde am Abend 1,0 Prozent fester getaxt. Der Marktteilnehmer sprach von Konsolidierungsfantasie im Sektor, die die Aktie des Halbleiterkonzerns gestützt habe.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 01:32 ET (06:32 GMT)

Leichter - Nach dem kräftigen Schluck aus der Kurspulle zum Wochenschluss haben Anleger an der Wall Street Gewinne mitgenommen. Steigende Rentenrenditen und auch die leichte Dollar-Erholung wurden als Belastungsfaktoren für Aktien genannt. Börsianer sprachen aber auch von Zurückhaltung am Aktienmarkt angesichts einer Börsenwoche, die gespickt ist mit Höhepunkten wie wichtigen Quartalsergebnissen, den US-Arbeitsmarktdaten und der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation. Der Limonadenanbieter Dr Pepper Snapple und der Kaffeespezialist Keurig Green Mountain wollen sich zusammenschließen. Für die Pepper-Aktie ging es um 22,4 Prozent nach oben. Apple fielen um 2,1 Prozent, nachdem in einem Medienbericht von einer deutlichen Produktionskürzung beim iPhone X wegen einer schwachen Nachfrage berichtet worden war. Berichte, wonach Präsident Trump beim nächsten Mobilfunkstandard 5G verhindern will, dass Chinesen im US-Mobilfunk mitmischen, belasteten neben den gestiegenen Rentenrenditen die Sektorwerte. AT&T und Verizon zeigten sich mit Abgaben von 1,5 bzw. 1,1 Prozent, T-Mobile US verloren 1,0 Prozent. Ford litten unter etwas Verunsicherung, weil nach weniger als sechs Monaten im Amt der China-Chef seinen Hut nahm. Ford büßten 4,5 Prozent ein. Die Notierungen am Rentenmarkt fielen auf breiter Front. Die Rndite zehnjähriger Papiere kletterte auf das höchste Niveau seit April 2014. Sie zog um 3 Basispunkte auf 2,69 Prozent an.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 18:30 EUR/USD 1,2357 -0,2% 1,2381 1,2360 EUR/JPY 134,33 -0,4% 134,93 134,91 EUR/CHF 1,1594 -0,1% 1,1610 1,1586 GBP/EUR 1,1354 -0,0% 1,1366 1,1367 USD/JPY 108,70 -0,3% 108,99 109,15 GBP/USD 1,4030 -0,3% 1,4071 1,4050 Bitcoin BTC/USD 10.973,45 -0,5% 11.025,72 11.100,06

Der US-Dollar berappelte sich nach seinem jüngsten Schwächeanfall etwas - auch dank steigender Renditen. ICE- und WSJ-Dollarindex kletterten um 0,4 Prozent, blieben aber in der Nähe ihrer Dreijahrestiefs. Der Euro fiel auf 1,2381 Dollar im späten Geschäft nach Wechselkursen klar über der Marke von 1,24 zum Vorwochenschluss. Doch blieben Analysten gegenüber dem Greenback mittelfristig skeptisch. Die Kapitalflüsse nach Europa sprächen gegen die US-Devise, hieß es. Am Morgen zeigt sich der Dollar wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung notiert weiter unter der Marke von 1,24 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,80 65,56 -1,2% -0,76 +7,2% Brent/ICE 68,88 69,46 -0,8% -0,58 +3,4%

Der steigende Dollar belastete, zudem will der Irak seine Ölförderkapazitäten im Laufe des Jahres ausweiten. Darüber hinaus war in der Vorwoche die Zahl der aktiven Öl- und Gasförderstellen in den USA erneut gestiegen. Brent verbilligte sich um 1,5 Prozent auf 69,46 Dollar, WTI um 0,9 Prozent auf 65,56 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,62 1.340,31 -0,3% -4,69 +2,5% Silber (Spot) 17,13 17,17 -0,2% -0,04 +1,1% Platin (Spot) 997,25 1.007,50 -1,0% -10,25 +7,3% Kupfer-Future 3,16 3,18 -0,7% -0,02 -4,0%

Gold verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 1.341 Dollar je Feinunze und bewegte sich in der Nähe eines Einwochentiefs. Der Preis des Edelmetalls wurde von steigenden Renditen und einem festeren Dollar belastet.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

SPD und CDU/CSU geraten im Streit um die Regelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge unter Druck. SPD-Fraktionschefin Andreas Nahles erklärte, dass bis Dienstagabend eine Regelung gefunden werden müsse. Schon am Donnerstag soll der Bundestag über das entsprechende Gesetz abstimmen. Im Regelfall erhält ein Gesetz schon vorher grünes Licht in den Fraktionen.

BANKEN NIEDERLANDE

Die drei größten Banken der Niederlande sind zum Ziel von mehreren Cyberattacken geworden. Durch die Angriffe seien Webseiten der Banken und teilweise auch der Zugang zum Online-Banking blockiert worden, teilten die Geldinstitute mit.

ALSTRIA OFFICE REIT

Der Immobilienkonzern hat eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Der Platzierungspreis der neuen Aktien betrug 12,60 Euro. Dieser Preis lag rund 2 Prozent unter dem Xetra-Schluss von 12,86 Euro.

ALPHABET/FIAT CHRYSLER

Die Alphabet-Tochter Waymo will ihre Flotte selbstfahrender Autos deutlich ausbauen. Das Google-Schwesterunternehmen bereitet derzeit die Öffnung seines fahrerlosen Taxi-Dienstes für die Öffentlichkeit vor. Waymo hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit Fiat Chrysler über den Kauf tausender Minivans geschlossen. Die Lieferung soll dieses Jahr beginnen.

BAYER/MONSANTO

Die Kartellwächter der EU nehmen sich eine Woche mehr Zeit für eine Entscheidung zum geplanten Kauf des US-Unternehmens Monsanto durch den Chemiekonzern Bayer. Bayer könnte nun noch weitere Zugeständnisse machen, um das Plazet der Kartellwächter zu bekommen.

DEUTSCHE BANK/UBS

Wegen Täuschung im Handel mit Futures haben US-Staatsanwälte Anklage gegen acht Händler erhoben. Sie werden bis auf einen der illegalen Manipulation beschuldigt. Die Händler arbeiteten unter anderem für die Deutsche Bank und die UBS. Es wird erwartet, dass die Aufsichtsbehörde CFTC in Kürze zivile Klagen auf den Weg bringen wird.

EXXON

Exxon Mobil hat für die kommenden fünf Jahre erhebliche Investitionen in den USA angekündigt. Rund 50 Milliarden US-Dollar will der Energiekonzern unter anderem in den Ausbau der Öl-Förderung in West Texas oder New Mexico stecken.

KTM INDUSTRIES

hat seine Ziele 2017 geschafft und schaut zuversichtlich in das neue Jahr. Nach vorläufigen Berechnungen erzielte KTM 2017 einen Rekordumsatz von 1,53 Milliarden Euro, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBIT wuchs um 8 Prozent auf 132,5 Millionen Euro. Insgesamt wurden 238.334 KTM- und Husqvarna- Motorräder verkauft, eine Steigerung von mehr als 17 Prozent. 2018 soll der Umsatz um 9 bis 11 Prozent zulegen. Die EBIT-Marge wird auf 8 bis 10 Prozent veranschlagt. 2017 lag sie bei 8,6 Prozent.

LUXOTTICA

Der Sonnenbrillenhersteller hat im vergangenen Quartal von einer wachsenden Nachfrage profitiert. Für 2018 gibt sich das Unternehmen zuversichtlich. Der Umsatz kletterte im Zeitraum von Oktober bis Dezember bereinigt um Wechselkurseffekte um 4,3 Prozent.

SAP

übernimmt den US-Anbieter von cloudbasierten Lead-to-Money-Lösungen Callidus Software für 2,4 Milliarden US-Dollar. Je Aktie zahlt der DAX-Konzern eigenen Angaben zufolge 36 Dollar, das entspricht einem Aufpreis von 28 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro Calliduscloud-Aktie für drei Monate. Die Callidus Software Inc ist im Markt unter dem Namen Calliduscloud bekannt.

