Der Entwicklungsingenieur sitzt am Labortisch und möchte seine elektronische Schaltung mit Spannung und Strom versorgen. Was er nicht möchte ist, dass seine Elektronik durch Überspannung oder Strom zerstört wird. Sein Ziel ist folglich, die Schaltung nicht nur mit Strom zu versorgen, sondern sie auch zu schützen und zu überwachen. Während er mit der sensiblen Schaltung arbeitet, möchte er außerdem die Werte für Strom und Spannung immer gut im Blick behalten. Dies sind nur zwei Beispiele für die gestiegenen Anforderungen bei Stromversorgungen. Der Leistungselektronik-Hersteller EA Elektro-Automatik entwickelt und fertigt seit 40 Jahren Netzgeräte der Serie PS 3000, die stetig weiterentwickelt wurden. Die neuesten Laborstromversorgungen der Serie PS 3000 C sind ausgestattet mit Mikrocontrollern, ...

