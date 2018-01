Schwache Vorgaben aus den USA dürften den Dax am Dienstag belasten Banken und Brokern erwarten den Leitindex zur Handelseröffnung im Minus. Am Montag hatte das deutsche Börsenbarometer 0,1 Prozent auf 13.324 Punkte abgegeben. Vor dem Beginn der Berichtssaison in Deutschland hielten sich Anleger zunächst zurück.

Den vollständigen Artikel lesen ...