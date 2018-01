Wer heute ein Bad baut, investiert mehr denn je. Die Kosten für Regendusche und Lichtinstallationen erreichen mühelos Sportwagenniveau. Im Interview spricht Grohe-Chef Michael Rauterkus über die Technik der Zukunft.

Keramik mit Lotuseffekt, eine kommunizierende Toilette mit Warmluftföhn und App, gigantische Regenduschen mit WLAN-Zugang und eine umfassende Auswahl schicker Armaturen sorgen dafür, dass die Nasszelle von einst zum Prunkstück des ganzen Hauses wird. Was sind aktuelle Trends im Badezimmer? Und welche Rolle spielen Gesellschaftstrends wie Energiesparen und Ressourcenschonung für Grohe? Darüber sprechen wir mit dem Grohe-Chef Michael Rauterkus (50), der sein Zuhause das geheime Testlabor der sauerländischen Firma nennt und dafür auch mal einen Wasserrohrbruch im Keller simuliert.

Die Deutschen investieren immer mehr in ihr Bad. Laut Prognosen ist der Umsatz der Badausstatter auf 24,5 Milliarden Euro gestiegen. Davon profitiert auch ihr Unternehmen. Warum setzen die Deutschen auf Luxus-Badezimmer?In den 70ern war die Standard-Ausführung eine Nasszelle oder ein Badezimmer und maximal noch eine kleine Gästetoilette. Heute haben Sie selbst in Wohnungen mindestens zwei Badezimmer, die auch gut ausgestattet sind.

Woher kommt dieser Wandel?Früher wurde kräftig in das, was nach außen sichtbar ist, investiert. In das Auto, das Wohnzimmer und dann kam die Küche. Früher war die geschlossen und einfach nur ein Arbeitsraum, den man als Gast nicht zu Gesicht bekommen durfte. Dann wurde sie geöffnet, modernisiert, teure Geräte wurden angeschafft und plötzlich ist sie ein Statussymbol geworden und etwas, das man gerne zeigt.

Aber die Toilettentür bleibt zu...Beim Badezimmer ist es ein bisschen anders. Es ist am Ende noch der letzte Raum, in dem ich mich wirklich alleine aufhalten kann. Wir nennen das bei Grohe auch nicht mehr "Spa", sondern den "Me-Room". Es gibt bestimmte Produkte, die man nur für sich selbst kauft, eine Investition im Badezimmer ist genau so etwas. Aber natürlich ist heute auch die Gäste-Toilette zu einem Aushängeschild geworden. Kein Mensch kann mehr ein tolles Haus mit einer drittklassigen Gäste-WC haben. Insofern hilft uns diese Entwicklung.

Dann ist die Küche der "We-Room"?(lacht) Richtig, da trifft man sich gerne. Früher wurde das Essen einfach nur heraustransportiert und es durfte bloß keiner in die Küche. Heute sitzen Sie dort bei einem Glas Wein mit ihren Freunden zusammen und es ist ein wunderbares Erlebnis. Das Badezimmer ist hingegen der letzte Rückzugsraum, den Sie im Haus haben. Dass dort nun mehr investiert wird, liegt weniger daran, dass die Leute sich ein bisschen Spa aus dem Urlaub nach Hause holen wollen. Sie wollen mehr. Wollen ...

