EK-Pack mit Sitz in Ermengerst-Wiggensbach/Allgäu entwickelt, fertigt und veredelt für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie Verbundfolien aus bis zu neun Schichten. Das vor 40 Jahren gegründete Familienunternehmen gehört nach eigener Aussage zu den führenden Herstellern von Barrierefolien in Europa. Daher wurde 2012 im Rahmen eines Investitionsplans der Ausbau der Blasfolien-Coextrusion beschlossen. Die Planungen sahen eine neue Halle mit drei Anlagen vor, die in mehreren Ausbaustufen installiert werden sollten. Hierfür suchte Peter Stober, Technischer Geschäftsführer bei EK-Pack, eine leistungsstarke und zuverlässige Materialförderung.

Eine komplexe Herausforderung, denn es galt, die zahlreichen Außensilos und Gebinde mit den verschiedenen Extrudern für unterschiedliche Anforderungen flexibel und prozesssicher jederzeit zu verbinden. "Eine neunschichtige Folie besteht aus bis zu 30 Materialien, die aus den jeweiligen Quellen zur Coextrusionsanlage transportiert werden müssen. Daraus ergibt sich bei drei Anlagen ein Bedarf an insgesamt achtzig bis neunzig Rohrverbindungen, für die wir ein flexibles Fördersystem benötigten", skizziert Stober die Aufgabenstellung.

Hohe Verfügbarkeit besonders wichtig

Besonders wichtig war ihm die Zuverlässigkeit des Fördersystems: "Wenn die Versorgung einmal unterbrochen ist, dauert das Wiederanfahren eines Extruders zwei bis drei Stunden. Deshalb dürfen bei der Materialanlieferung keine Wartezeiten auftreten." Bis zu drei Tonnen Durchsatz pro Stunde sollte das System in der letzten Ausbaustufe verlässlich transportieren können. Die beabsichtigten Erweiterungen sollten einfach und schnell realisierbar sein. Zu den weiteren Anforderungen an die Anlage zählten außerdem ihre einfache Bedienung und Wartung sowie ein möglichst geringer Energieverbrauch.

Im Jahr 2013 kontaktierte EK-Pack das Unternehmen Protec Polymer in Bensheim, das als Alternative zur klassischen Mehrstellenförderung eine selbst entwickelte Zentralvakuumförderanlage anbietet. Der Systemlieferant für die Kunststoffindustrie mit den Schwerpunkten Spritzgießen, Extrusion und Blasformen hat bereits über ein Dutzend vergleichbarer Projekte im deutschsprachigen Raum und in Frankreich realisiert. Zuverlässige, flexible und energiesparende Großanlagen für bis zu 80 Fördergeräte und mit Materialdurchsätzen von sieben Tonnen pro Stunde gehören zu den Vorzeigeprojekten. Mit ihnen konnte Protec die Verantwortlichen bei dem Allgäuer Folienhersteller überzeugen.

In Abstimmung mit ihnen konzipierten die Experten des Bensheimer Unternehmens ein Komplettsystem mit Zentralvakuum und modularem Aufbau, das sich leicht erweitern lässt. ...

