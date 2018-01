Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-30 / 07:50 *Vorläufige Ergebnisse Q4 2017:* *HelloFresh beschleunigt Wachstum und baut Margen weiter aus* *- Anzahl der aktiven Kunden auf 1,45 Mio. gesteigert (69% Wachstum gegenüber Vorjahr; Q4 2016: 0,86 Mio.)* *- Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr auf 58% - 59% (67% - 69% währungsbereinigt) beschleunigt * *- Vorläufiger Q4-Umsatz von EUR 250 Mio. - EUR 253 Mio. (Q4 2016: 158,7 Mio. EUR) * *- Vorläufiger Jahresumsatz von EUR 902 Mio. - EUR 905 Mio. (51% - 52% Wachstum gegenüber Vorjahr; GJ 2016: EUR 597 Mio.)* *- Ausbau der AEBITDA-Marge fortgesetzt: Auf Kurs zum Break-even bis Q4 2018* *Berlin, 30. Januar 2018 *- Mit mehr als 1,45 Mio. Kunden (Zuwachs von 69% gegenüber Q4 2016: 0,86 Mio.) und 39,5 Mio. ausgelieferten Mahlzeiten (Zuwachs von 65% gegenüber Q4 2016: 23,9 Mio.) ist HelloFresh erneut deutlich zweistellig gewachsen. Der vorläufige Umsatz in Q4 2017 beläuft sich auf EUR 250 Mio. - EUR 253 Mio. (Zuwachs von 58% - 59% gegenüber Q4 2016: EUR 158,7 Mio.). Währungsbereinigt entspricht dies einem Gesamtwachstum der Gruppe von 67% - 69%, das von einer Wachstumsbeschleunigung in beiden Segmenten (USA und International) getragen wird. HelloFresh hat zudem seine AEBITDA und AEBITDA-Marge deutlich auf besser als (5%) ausbauen können und befindet sich somit weiterhin auf bestem Wege zur Profitabilität auf Gruppenebene bis Q4 2018. "Im Laufe des Jahres ist es uns gelungen, unsere Wachstumsrate in jedem Quartal zu steigern, was zu einem währungsbereinigten Wachstum von 67% - 69% im vierten Quartal führte. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg angesichts der Größenordnung, die wir inzwischen erreicht haben", sagte Dominik Richter, CEO und Mitgründer der HelloFresh SE. _Alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und nicht testiert. Bitte beachten Sie, dass die vollständigen Finanz- und sonstigen Veröffentlichungen für das vierte Quartal sowie das geprüfte Geschäftsjahr 2017 und die Ziele für das Geschäftsjahr 2018 am 21. März 2018 veröffentlicht werden__._ *Ausgewählte operative Kennzahle**n* *Q4 *Q4 *Y-o-Y* *GJ *GJ 2017* *Y-o-Y* 2016* 2017* 2016* *Aktive Kunden 0,86 1,45 69% in Mio.* *Anzahl 3,2 5,4 69% 12,3 18,9 54% Bestellungen in Mio.* *Gelieferte 23,9 39,5 65% 90,8 137,4 51% Mahlzeiten in Mio.* *Ausgewählte Finanzkennzahlen* *HelloFresh Gruppe* *Q4 *Q4 *Y-o-Y* *GJ *GJ *Y-o-Y* 201 201 2016* 2017* 6* 7* *Umsatz in Mio. EUR* 158 250 58% - 597 902 - 51% - 52% ,7 - 59% 905 253 *Währungsbereinigter 265 67% - Umsatz in Mio. EUR* - 69% 268 *USA* *Q4 *Q4 *Y-o-Y* *GJ *GJ *Y-o-Y* 201 201 2016* 2017* 6* 7* *Umsatz in Mio. EUR* 80 149 87% - 287 543 - 89% - 90% - 89% 545 151 *Währungsbereinigter 162 104% - Umsatz in Mio. EUR* - 106% 164 *International* *Q4 *Q4 *Y-o-Y* *GJ *GJ 2017* *Y-o-Y* 201 201 2016* 6* 7* *Umsatz in Mio. EUR* 79 101 27% - 310 359 - 360 16% - 29% 102 *Währungsbereinigter 103 30% - Umsatz in Mio. EUR* - 31% 104 *Pressekontakt* +49 (0) 160 98 082 688 Eva Switala es@hellofresh.com Global Head of PR http://www.hellofreshgroup.com [1] HelloFresh SE *Über HelloFresh* HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz und Kanada. HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017 39,5 Millionen Mahlzeiten an 1,45 Millionen aktive Kunden aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich, Sydney und Toronto. ### Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HelloFresh SE Schlagwort(e): Unternehmen 2018-01-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Saarbrücker Straße 37a 10405 Berlin Deutschland E-Mail: ir@hellofresh.com Internet: www.hellofreshgroup.com ISIN: DE000A161408 WKN: A16140 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 649451 2018-01-30 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7de58be5dc79b9c59836337d7d954ee2&application_id=649451&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2018 01:50 ET (06:50 GMT)