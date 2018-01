Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 3900 auf 4050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Aufwärtspotenzial für den Wert des britischen Börsenbetreibers ergebe sich aus einer Bewertung der Summe aller Teile des Unternehmen (SOTP), schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So entfielen fast drei Viertel der Bewertung der LSE auf die Clearing-Tochter LCH und das Indexgeschäft FTSE Russell, während diese beiden Segmente 90 Prozent des Gewinnwachstums (Ebitda) ausmachten. Die Aktie der Deutschen Börse zieht er der der LSE aber weiterhin vor./bek/ajx Datum der Analyse: 30.01.2018

ISIN: GB00B0SWJX34