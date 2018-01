Banque Postale preiste gestern einen EUR 750 Mio. umfassenden Covered Bond (CB) bei MS-8 BP. Eine weitere CB Emission kam von Bankinter. Der CB im Volumen von EUR 500 Mio. mit zehn Jahren Laufzeit wurde bei MS+18 BP platziert. Die Deutsche Hypothekenbank kündigte eine geplante Aufstockung ihres bereits ausstehenden 2022 fälligen CBs (DE000DHY4457; EUR 500 Mio.) um EUR 250 Mio. an. Der spanische Agency Emittent FADE plant eine fünfjährige fixverzinste Benchmarkemission (explizite Garantie vom Staat) in EUR denominiert zu begeben. Aus dem Segment der Non-Financials kündigte die KME AG eine EUR 300 Mio. Emission an. Die Emission sollte mit einer Laufzeit von fünf Jahren und erster Callmöglichkeit nach drei Jahren ausgestattet werden. Albea...

